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Fizyoterapist Malkoç, sağlıklı yaşlanma için egzersizin önemine dikkati çekti

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği (KTFB) Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fiziksel aktivitenin optimal yaşlanma için son derece önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

22 Mart 2022 Salı 13:30
Fizyoterapist Malkoç, sağlıklı yaşlanma için egzersizin önemine dikkati çekti

KTFB tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTFB Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un sağlıklı yaşlanma için egzersizin önemine ilişkin görüşleri paylaşıldı.
Prof. Dr. Mehtap Malkoç, yaşlılığın bir hastalık olmadığına vurgu yaparak, yaşlılarda, yaş alma sürecindeki hareketsizlik nedeniyle kronik hastalık riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.
Yaşlılarda çeşitli aktiviteler ile elde edilen fonskiyonel kazanımların ve egzersiz katılımının devamlılığını sağlamanın önemine değinen Malkoç, yaşlıların egzersiz yapmak için çeşitli kişisel, sosyoekonomik ve çevresel engellerle karşılaştığını belirterek, yaşlıların fizyoterapist ile birlikte çalışarak bireysel tedavi hedeflerine ulaşması gerektiğini kaydetti.

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Egzersizi sürdürmek için çeşitli stratejiler olduğunu aktaran Malkoç, “Öncelikle şu sorular sorulmalıdır: Aktivitelerimi en kolay nasıl düzenlerim?  Aktiviteler benim fiziksel özelliklerime ve yaşam tarzıma uygun mudur? Bireyler egzersizin yararlarını fark edince kendini motive etmiş olur. Egzersiz hedefleri çok belirsiz, iddialı, ya da uzak olmamalıdır. Egzersizi bir rutin haline getirmek alışmayı kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.
Yaşlılarda egzersizlerin basit ve anlaşılır olması, yeni öğrenilecek bir aktivite ya da bilgi içermemesi, genel olarak aerobik, kuvvetlendirme ve esneklik  egzersizlerini içermesi gerektiğini belirten Malkoç, 65 yaş ve üzeri bireylerin düzenli fiziksel aktiviteden oldukça önemli kazanımlar elde edeceğini ve fiziksel aktivitenin optimal yaşlanma için son derece önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2022 16:55
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