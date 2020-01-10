banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118562
ALTIN
293.162
DOLAR
5.8637
STERLİN
7.6836
EURO
6.5129
Yağmur geliyor!
YAĞMUR GELİYOR!
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahsın tutukluluğu uzatıldı
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Ercan'dan çıkamadı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal seferberliğin asli unsurlarından biri olması gerekiyor”

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal seferberliğin asli unsurlarından biri olması gerekiyor”

10 Ocak 2020 Cuma 11:39
Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal seferberliğin asli unsurlarından biri olması gerekiyor”

ERHÜRMAN, “CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ TOPLUMSAL SEFERBERLİĞİN ASLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLMASI GEREKİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu sabah Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’i ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, şoförlerin sorunlarını dinleyip sorularını yanıtlayan Erhürman, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hedeflerini de anlattı.

ERHÜRMAN: SİYASİ İSTİKRARSIZLIK PEK ÇOK KONUDA SIKINTI YARATIYOR

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, hükumetlerin görev süresinin kısa olmasından kaynaklanan siyasi istikrarsızlığın, toplu taşımacılık, trafik ve ulaştırma dahil orta ve uzun vadeli program ve plan gerektiren pek çok konuda sıkıntı yarattığını belirtti.

banner317
Yürütme organının iki asli unsurundan biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının istikrarlı görev süresinden yararlanmanın bu noktada önemli olduğunu belirten Erhürman, “O yüzdendir ki önümüzdeki beş yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı makamının bir yandan Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması için elden gelen her türlü gayreti gösterirken, diğer yandan da ülkenin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye ve planlı programlı bir kalkınma stratejisine sahip olması için anayasal yetkilerini daha fazla kullanması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

“BELİRSİZLİK VE ÖNGÖRÜLEMEZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme ulaşılamamasının da, kapsamlı çözüme ulaşılamayan koşullarda, Kıbrıs Türk halkını adım adım çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla buluşturacak adımların yeterli ölçüde atılamamasının da, içeride kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma ve planlı programlı kalkınma konusunda yeterince hamle yapılamamasının da Kıbrıs Türk halkını belirsizlik ve öngörülemezlikle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Erhürman, bu durumun halkta varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma konusunda endişeler yarattığını belirtti.

“ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yüzdendir ki önümüzdeki beş yıllık dönemde, Cumhurbaşkanlığı makamının kadrolarını zenginleştirmek zorundayız. Zenginleştireceğiz ki eş zamanlı olarak, hem Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması, hem kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda, proaktif dış politikayla bizi çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla buluşturacak adımların atılması, hem de içeride kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve planlı-programlı bir kalkınma vizyonunun hayata geçirilebilmesi için gece gündüz çalışılabilsin. Halkımızın hiçbir konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur. Bir an önce bir toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var ve toplum lideri statüsüyle dışarıya açılan tek siyasi penceremiz olan, doğrudan doğruya halk tarafından seçilen, istikrarlı bir görev süresine sahip ve Anayasa’da yürütme organının iki asli unsurundan biri olarak yetkilendirilen Cumhurbaşkanlığı makamının bu toplumsal seferberliğin asli unsurlarından biri olması gerekiyor”

Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Bugün Toplandı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Bugün Toplandı
GMB gıda denetimlerini yoğunlaştırdı
GMB gıda denetimlerini yoğunlaştırdı
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (tim) Sanayi Odası’ndaki Kktc Ofisi Törenle Açıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (tim) Sanayi Odası’ndaki Kktc Ofisi Törenle Açıldı
Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. Yılı
Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. Yılı
Girne’de geçen yıl 17 izinsiz yapı ortadan kaldırıldı
Girne’de geçen yıl 17 izinsiz yapı ortadan kaldırıldı
Başbakan Tatar, Oktay ile görüştü
Başbakan Tatar, Oktay ile görüştü
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Bu Akşamki Oyunu İptal Edildi
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Bu Akşamki Oyunu İptal Edildi
DAÜ Temel Eğitim Bölümü “Ev İçi Şiddet” konulu konferans düzenledi
DAÜ Temel Eğitim Bölümü “Ev İçi Şiddet” konulu konferans düzenledi
DAÜ’de Enerji Güvenliği ve Kıbrıs sorunu tartışıldı
DAÜ’de Enerji Güvenliği ve Kıbrıs sorunu tartışıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim