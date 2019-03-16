Emekli bürokrat hayatını kaybetti

Kıbrıs Manşet özel haber

KKTC devletinin çeşitli kademelerinde görev yapmış emekli Sosyal Hizmetler Dairesi müdürü Mustafa Doğruyol hayatını kaybetti.

Dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Müstafa Doğruyol daha birkaç gün önce 60’ıncı yaşını kutlamıştı.

Doğruyol’un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Gazetemiz Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir’inde çok sevdiği bir dostu olan Mustafa Doğruyol’un vefatından derin üzüntü duymaktayız merhuma yüce Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabır dileriz.