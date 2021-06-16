EL-SEN'den uyarı

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın verdikleri sözleri tutmadıklarını ve tüm söylemlerinin tam tersini yaptıklarını iddia ederek, "Ülkenin en stratejik kurumu üzerinde oynan oyunlara artık bir son verilmelidir" dedi. Özkıraç, sendika olarak "bu oyunları bozmak" için bugün itibarı ile radikal kararlar aldıklarını bildirdi.

Özkıraç, altında imza bulunan Toplu İş Sözleşmesi’ne uyulmaması, topluma hizmet edebilmek için gerekli olan malzemelerin alınmaması, teknik personel eksikliği olmasına rağmen istihdam yapılmaması, yıllardır sözler verilmesine ve anlaşmalar yapılmasına rağmen ihtiyaç olan jeneratörlerin alınmaması ve son olarak kamu ihale yasasına aykırı bir şekilde defalarca akaryakıt ihalelerinin iptal edilerek, TPIC’ten yüksek rakamlara yakıt alımına gidilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

"Ne sendika ne de kurum çalışanları olarak biz bu usulsüzlüklerin bir parçası olmayacağız" diyen Özkıraç, KIB-TEK’in zarara uğratılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Özkıraç, "Kimsenin bu kurumu hiçleştirmeye ve işlevsizleştirmeye gücü yetmedi, yetmeyecektir de!" ifadelerini kullandı.

Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun, bu toplumun en değerli ve stratejik varlığı olduğunu ve EL-SEN'in de bu varlığın en güçlü koruyucusu olduğunu belirtti. Özkıraç, "Herkes haddini ve yerini bilecek" dedi.



