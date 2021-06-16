banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli yağda/balda olanlar
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli...
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
Sine-i millet de bir seçenektir ancak…
Sine-i millet de bir seçenektir...
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

EL-SEN'den uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, ihalesiz akaryakıt alımı iptal edilmediği, gerekli istihdamlar yapılmadığı, ihtiyaç olan malzemeler alınmadığı, Toplu İş Sözleşmesi'ne uygun hareket edilmediği ve jeneratör yatırımı yapılmadığı takdirde genel grev dahil tüm yasal eylemlere başvuracaklarını açıkladı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:30
EL-SEN'den uyarı
banner337

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın verdikleri sözleri tutmadıklarını ve tüm söylemlerinin tam tersini yaptıklarını iddia ederek, "Ülkenin en stratejik kurumu üzerinde oynan oyunlara artık bir son verilmelidir" dedi. Özkıraç, sendika olarak "bu oyunları bozmak" için bugün itibarı ile radikal kararlar aldıklarını bildirdi.
Özkıraç, altında imza bulunan Toplu İş Sözleşmesi’ne uyulmaması, topluma hizmet edebilmek için gerekli olan malzemelerin alınmaması, teknik personel eksikliği olmasına rağmen istihdam yapılmaması, yıllardır sözler verilmesine ve anlaşmalar yapılmasına rağmen ihtiyaç olan jeneratörlerin alınmaması ve son olarak kamu ihale yasasına aykırı bir şekilde defalarca akaryakıt ihalelerinin iptal edilerek, TPIC’ten yüksek rakamlara yakıt alımına gidilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.
"Ne sendika ne de kurum çalışanları olarak biz bu usulsüzlüklerin bir parçası olmayacağız" diyen Özkıraç, KIB-TEK’in zarara uğratılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Özkıraç, "Kimsenin bu kurumu hiçleştirmeye ve işlevsizleştirmeye gücü yetmedi, yetmeyecektir de!" ifadelerini kullandı.

banner341
Bu nedenlerden dolayı KIB-TEK’te bulunan bazı komitelerdeki üyelerini geri çektiklerini ifade eden Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun, bu toplumun en değerli ve stratejik varlığı olduğunu ve EL-SEN'in de bu varlığın en güçlü koruyucusu olduğunu belirtti. Özkıraç, "Herkes haddini ve yerini bilecek" dedi.

                                                                                               

banner360
Son Güncelleme: 16.06.2021 15:19
Anahtar Kelimeler:
Kubilay ÖzkıraçElsen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK'ten önemli uyarı!
KIB-TEK'ten önemli uyarı!
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Ekonomi Bakanı Arıklı İTÜ rektörünü kabul etti
Ekonomi Bakanı Arıklı İTÜ rektörünü kabul etti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan duyuru
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan duyuru
KITSAB: “Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir’’
KITSAB: “Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir’’
BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”
BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
Yağış miktarları
Yağış miktarları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim