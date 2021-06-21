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EL-SEN 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi

EL-SEN Başkanı Özkıraç: “İhalesiz ve yasa dışı yakıt alımı durdurulmazsa, her türlü demokratik eylemi ortaya koyacağız”

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:30
EL-SEN 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) için 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi.

Özkıraç konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “İhalesiz ve yasa dışı bir şekilde yakıt alımı durdurulmadığı takdirde, her türlü demokratik eylem ve tepkimizi ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz” uyarısında bulundu.

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“Aralık 2020’den bugüne kadar yasa dışı bir şekilde akaryakıt ihalelerinin iptal edilmesine, aynı şekilde usulsüzce TPIC’ten ihalesiz bir şekilde alım yapılmasına ortak olmayacağız. Bizler için ihalenin kimin adına sonuçlandığı değil, kurum adına en doğru sonucun ortaya çıkması elzemdir” ifadelerini kullanan Özkıraç, hem fiyat, hem yasallık, hem de kalite bakımından “belirsizliklerle dolu” olduğunu öne sürdüğü mevcut akaryakıt alımını kabul etmediklerini kaydetti.

Şu anda, 24 Haziran’daki ihale ve sonrasındaki sürecin tamamlanması açısından stokta yeterli yakıtın bulunduğunu belirten Özkıraç, “Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrımız yasal süreci işletmeleri ve 36 bin tonluk alımı derhal iptal etmeleridir. Aksi takdirde ülkede yaşanacak olumsuzluklardan kendileri sorumlu olacaktır” dedi.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 12:54
Anahtar Kelimeler:
Eylem Uyarısı36 Bin Tonluk Yakıt AlımıElsen
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