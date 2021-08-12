DAÜ Tıp Fakültesi'ne başvuru 15 Ağustos’ta doluyor

IGCSE, GCE A/AS LEVEL BELGELERİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İÇİN BELİRLENEN DİĞER KONTENJANLARA VE KKTC ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRESİ 17 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi’ne GCE A Level sahibi KKTC uyruklu öğrenciler için tanınan kontenjanlara başvuru süresi 15 Ağustos’ta doluyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne yapılacak başvurularla ilgili yerleştirme sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacak.

IGCSE, GCE A/AS Level belgelerine sahip öğrenciler için belirlenen diğer kontenjanlara ve KKTC öğrenciler için başvuru süresinin 17 Eylül’de sona ereceği kaydedildi.

Başvuruların DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresinden yapılabilir. Tüm detaylar, harç ücretleri de dahil, bahse konu adresden indirilebilir.