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Cumhurbaşkanlığından yangın açıklaması: Müdahale kapasitesini artırmak için koordineli çalışma yapılması elzemdir

28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:11
Cumhurbaşkanlığından yangın açıklaması: Müdahale kapasitesini artırmak için koordineli çalışma yapılması elzemdir

Cumhurbaşkanlığı, yangınlara sebep riskleri minimize etmek ve yangınlara müdahale kapasitesini artırmak için koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme konusundaki kararlılığına vurgu yapılarak, halkın özellikle önümüzdeki yaz aylarında yangınlara karşı çok daha dikkatli olması gerektiği belirtildi

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nun Geçitköy'deki yangınla ilgili açıklamasında, bugün olası büyük bir felaketin önüne geçilmesi için cansiparane mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlara, cesaretle yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm yurttaşlara teşekkür de edildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması aynen şöyle: "Geçitköy’de, öğle saatlerinde arazide başlayan ve ardından ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alınmıştır. 

İlk belirlemelere göre 700 dönümden fazla alanın yangından etkilendiği, soğutma çalışmalarının Pazar gününe kadar süreceği bilgisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a devlet yetkililerince iletilmiştir.

Yangın haberini alır almaz programını iptal edip 14.30 raddelerinde bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, yangın söndürme çalışma koordinasyonunun derhal sağlanarak çalışmaların yapılmasına devletin başı olarak başkanlık etmiştir.

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İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi, Polis, KTBK, GKK, belediye ekipleri ve sivil vatandaşlar katıldığı söndürme çalışmalarına ayrıca Anavatan Türkiye’den 2 helikopter ve 1 uçak, bunun yanında 2 helikopter de İngiliz üslerinden katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın verdiği talimat doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle İngiliz Üsler Bölgesi’nden temin edilen yangın söndürme helikopteri söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangın 17.30 raddelerinde kontrol altına alınmıştır. 

Tüm bunlara ek olarak kurum ve kuruluşların imkanları kabiliyetinde, İHA’ların da desteğiyle devletin, iş insanlarının ve halkın olağanüstü gayretleriyle büyük bir dayanışma örneği sergilenen yangının çok daha vahim sonuçlar doğurmadan önlenmesi; yüreğimize bir nebze su serpmiştir.

Yangının kontrol altına alınmasında büyük katkı sağlayan İHA’ların sabaha kadar bölgede olası artçı yangınlara karşı gözlem yapacak olmasına büyük önem addeden Cumhurbaşkanı Tatar, katkılarından ötürü Türk Silahlı Kuvvetlerine en içten duygularıyla ayrıca teşekkür etmektedir.

Yangınlara sebep riskleri minimize etmek, yangınlara müdahale kapasitesini artırmak için kapsamlı bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Koordineli bir şekilde yapılması elzem olan bu çalışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar, dün olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlıdır.

Bilhassa önümüzdeki yaz aylarında halkımızın yangınlara karşı çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugün olası büyük bir felaketin önüne geçilmesi için cansiparane mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlara, cesaretle yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm yurttaşlarımıza en içten duygularla bir kere daha teşekkür etmektedir"

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