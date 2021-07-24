banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376

Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı ve Yunanistan'ın baskıları karşısında günü kurtarmaya yönelik ilkesiz bir açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'nın 23 Temmuz 2021'deki açıklamasını,

24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:45
Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı ve Yunanistan'ın baskıları karşısında günü kurtarmaya yönelik ilkesiz bir açıklama

Açıklamada, "Bu kararı, Kapalı Maraş bölgesindeki hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarının önüne bir engel çıkarma girişimi olarak görüyor ve kınıyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Temmuz tarihli açıklamasını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda gerekli açıklamayı yapmış olmasına rağmen bazı hususları hatırlatmanın amaçlandığına işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:

banner341
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararları ile Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'nın 9 Ekim 2020 tarihli açıklaması Maraş'ın herhangi bir yerine sakinleri dışında başkalarının yerleşimini engellemeye ve bunu mümkün kılabilmek için söz konusu bölgenin BM yönetimine devredilmesini sağlamaya yönelikti. Bölgenin BM yönetimine devri bölgeye eski sakinlerinin dışında başkalarının yerleşmesini önlemeye yönelik bir araç olarak öngörülmüştü.
Kapalı Maraş açılımı ile Kıbrıs Türk tarafı tam da BM Güvenlik Konseyi kararları ile 2020 Başkanlık Açıklamasının öngördüğü amacı yerine getirmektedir. Kıbrıs Türk tarafı uluslararası hukuka uygun şekilde Kapalı Maraş'ı münhasıran eski sakinlerine açacağına göre bunu mümkün kılabilmek için sözü edilen kararlarda öngörülen bölgenin BM yönetimine devri artık anlamsız (irrelevant) kalmaktadır. Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'nın 23 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama geçmiş kararlar ve açıklamanın amacını göz ardı etmekte ve ne yazık ki Rum tarafının baskısı altında esas amacın gerçekleşmesini engeleyecek şekilde anlamını yitirmiş olan bir unsuru öne çıkarmaktadır. 

Bu nedenle bu kararı, Kapalı Maraş bölgesindeki hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarının önüne bir engel çıkarma girişimi olarak görüyor ve kınıyoruz. 

Diğer yandan,  BM Genel Sekreteri son Cenevre görüşmesinden sonra, sahadaki gerçeklere dayanarak, Kıbrıs'ta iki taraf arasında resmi müzakereleri başlamak için ortak bir zemin olmadığını kabul ederken ve böyle bir zeminin oluşturulması için Üst Düzey BM Görevlisi Jane Holl Lute çalışmalar yürütürken, Güvenlik Konseyi Başkanı'nın sözde "Kıbrıs halkının" istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılıktan ve Genel Sekreter'e verdiği destekten söz etmesini ciddi bir çelişki olarak görüyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs'ta, egemen eşit ve eşit uluslararası statü hakkına sahip iki halk ve iki egemen Devlet olduğu gerçeğini hatırlatmak isteriz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de düzenlenen 5+BM gayriresmi toplantısı  sırasında yaptığı öneriler zemininde Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı sürdürülebilir, kazan-kazan bir anlaşmaya varılması çabalarına devam edecektir"

banner360
Son Güncelleme: 24.07.2021 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne dağ yolunda feci kaza
Girne dağ yolunda feci kaza
LAÜ Akademisyeni Özdal, Sağlık Yönetimi’nin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Özdal, Sağlık Yönetimi’nin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Önemine dikkat çekti
“Ülkemizdeki sayısal dünyada yapılan her hareket bilişim yasamızla kontrol edilebiliyor”
“Ülkemizdeki sayısal dünyada yapılan her hareket bilişim yasamızla kontrol edilebiliyor”
Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kabetti
Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kabetti
Beyarmudu şehitleri anıldı…
Beyarmudu şehitleri anıldı…
Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi
Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi
Pandemi Hastanesi'nden kötü haber!
Pandemi Hastanesi'nden kötü haber!
Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı
Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı
Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi
Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi
Erhürman'dan Maraş açılımını değerlendirdi
Erhürman'dan Maraş açılımını değerlendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim