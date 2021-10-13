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CTP aday tanıtımına Dikmen’de devam etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Dikmen’de devam etti. 

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:30
CTP aday tanıtımına Dikmen’de devam etti

Parti basın bürosundan yapılan açıklamada, Dikmen’in 15 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Yüksel Çelebi’nin, dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte bölge halkının “büyük desteğini aldığı” ifade edildi. 

Önümüzdeki yerel seçimlerde CTP adayı olarak yeniden yarışa gireceği duyurulan Çelebi, yeni dönemde bitmeyen enerjileriyle yola devam edeceklerini kaydetti. Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi ile Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı. 

ERHÜRMAN: “DİKMEN KÖYDEN MODERN KENT OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

Dikmen Belediye Başkan adayı tanıtım etkinliğinde partililere hitap eden Genel Başkan Tufan Erhürman, Dikmen’in 15 sene önce köy olduğunu ancak bugün geldiği noktada modern bir kent olma yolunda ilerlediğini ifade etti. 

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“Nerede bir CTP’li belediye varsa o bölgede ‘öz kaynaklarımızla yaptık’ cümlesinin duyulduğunu” söyleyen Erhürman, “artık ülkenin yerelinde olduğu gibi genelinde de öz kaynaklarla kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi kuracağız” şeklinde konuştu.
 
“Ülkede hakim olan karanlığın aydınlığa ulaşmasına çok az kaldığını” da söyleyen Erhürman, “CTP’li Yüksel Çelebi’nin çalışma arkadaşları ve bölge halkıyla 15 senede tırnaklarıyla kazıyarak yarattığı bereketin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Yerelde yarattığımız aydınlık artık büyüyecek ve çok kısa bir süre sonra Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar her yer aydınlanacak” ifadelerini kullandı. 

ÇELEBİ: “ÇÖPLÜK DENİLEN DİKMEN’İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, 2006 yılında çıktıkları bu yolda bölgenin çöplük diye anıldığını, aradan geçen 15 senede ise bölgenin çehresini değiştirdiklerini ve artık çiçek ve parklarla dolu bir Dikmen haline getirdiklerini söyledi. 

Oluşturdukları genç ve dinamik ekiple birlikte öncelikle Dikmen’de başlattıkları temizlik seferberliğini, 2008’deki yerel yönetimler reformunun ardından kendilerine bağlanan 10 köye daha yaydıklarını anlattı. Bu konuda bölge halkına verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Çelebi, köyü modern kente dönüştürdüklerini ifade etti. Gelişen ve büyüyen nüfusa rağmen halka daha iyi hizmet vermeyi görev bildiklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin “okullara katkı yapan ender belediyelerden birisi olduğunu” da ekledi.

KİŞİ: “BELDENİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİ ORTADA”
CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de konuşmasında, Dikmen’in 2006 yılından önceki dönemine dikkat çekti. 15 yıllık süreçte ortaya çıkan farkın herkesin malumu olduğunu kaydeden Kişi, Dikmen’in Girne İlçesi için kale olduğunu, Lapta, Esentepe, Girne ve Çatalköy’ü de kazanarak bu kalelere yenisini ekleyeceklerini ifade etti. 

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Son Güncelleme: 13.10.2021 17:51
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