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Cinayet zanlısı tekrar mahkemeye çıktı!

16 Kasım 2022 Çarşamba 15:21
Cinayet zanlısı tekrar mahkemeye çıktı!

 Doğancı’da 26.07.2018 tarihinde eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve cinayet suçlamasını kabul edip, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezası alan İbrahim Erhalk’ın cezanın fahiş olduğuna dair dosyaladığı istinaf reddedildi. Sanık İbrahim Erhalk, cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinaf dosyalamıştı. İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Gülden Çiftçioğlu’nun başkanlığında, Bertan Özerdağ ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık İbrahim Erhalk’ın alt mahkeme tarafından almış
olduğu cezayı da onadı. İbrahim Erhalk, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 205(1(3) maddesine aykırı olarak 26.07.2018 tarihinde Doğancı’da, ikametgahı içerisinde öldürme kastı ve kanuna aykırı bir fiil ile boşanma aşamasındaki eşi Nigar Erhalk'ı kendi adına olan av tüfeği ile vurmak sureti ile öldürme davası ile itham edilmiş ve sanığın aleyhine gelen ithamı kabul etmişti. (Kamalı Haber)

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