Bican: “Güzelyurt'a 'Hayvan Barınağı' Yapmak Önceliğimiz Olacak“

CTP'nin Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanan Osman Bican, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Özçınar'ın talimatıyla sokak hayvanlarının çağ dışı yöntemlerle toplatıldığını iddia etti.

Bican "Barınak olmayan kentimizde sevimli dostlarımızı nereye götürüyorsunuz?" diye sordu

CTP'nin Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanan Osman Bican konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt Belediyesi’nin, yıllardır sahipsiz bıraktığı sokak hayvanlarını ilkel bir yöntemle toplamaya başladığını ve iddiaya göre, Güzelyurt Belediyesi ekibi tarafından son birkaç gündür sokaklardan toplanan köpeklerin, uzak bölgelere götürülüp bırakıldığını söyledi.

Bican, Güzelyurt Belediyesi'nin sokak hayvanlarına uyguladığı muamelenin bilgisinde olduğunu ve yakından takip ettiğini belirterek, Güzelyurt'a hayvan barınağı yapılması gerektiğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Güzelyurt bölgesinin en önemli sorunlarından birinin sokaklarda dolaşan başıboş köpekler olduğunu bildiklerini, kendilerine gelen şikayetleri dikkate aldıklarını ifade eden Bican, bu sorunu ortadan kaldırmak için projenin hazır olduğunu söyledi.

Bican, sokak hayvanlarının toplatılmasında çağdışı yöntemlerin kullanılmasını da eleştirerek “Yöntem bu olmamalı. Hayvan haklarına aykırı. Bu iş, uzman kişilerin yönlendirmesi ve kontrolü altında yapılmalı” dedi.

Bican, kentte barınak olmadığını anımsatarak, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar'ı, sokaktan toplattığı hayvanların akıbetinin ne olduğu konusunda açıklama yapmaya davet etti.

Göreve geldiklerinde sokak hayvanlarına çağdaş, tam donanımlı bir yuva hazırlayacaklarının altını çizen Bican, "Sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştıran, bakım ve rehabilitasyonuyla ilgilenen, acil durumlarda ilk başvurulacak merkez konumunda olacak Güzelyurt Hayvan Barınağı'nı en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gönüllü hayvan severlerle birlikte çalışarak sevimli dostlarımıza sahip çıkacağız" dedi