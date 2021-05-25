Belediyeler birliği yarın Başbakanlık önüne yürüyor

YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ YÖNETİME BAŞ KALDIRDI

Belediyeler birliği bugün saat 13:30 sıralarında İskele Kültür Evi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenledikleri basın açıklamasında sorunlarının 3 önemli başlık altında toplandığını, çözüm bekleyen sorunları çözülebilmesi için yarın saat 11:00’da Başbakanlık önüne yürüyeceklerini duyurdular.

Belediyeler Birliği Covid-19 dönemi sürecince yerel yönetimler hakkında yaşadıkları sıkıntıları ve daha önceden dile getirdikleri genel kurulun aldığı kararlar gerekse yönetim kurulunun aldığı kararlar ışığında çözüm odaklı yaptığı çalışmaların ulaşılmaması ve ulaşılması istenen ve çözüm bekleyen sorunları çözebilme noktasında beklentilerinin son noktaya geldiğini vurguladı.

Üç önemli başlık altında sorunlarının toplandığını, çözüm odaklı olması için merkezi hükümete iletilmesi ve buna bağlı olarak da bu iletilen sorunların belirledikleri süre içerisinde sonlanmaması durumunda eylem kararı ürettiklerini belirtti.

51/95 sayılı belediyeler yasasının 2008 yılından bu yana değişik süreçlerde hükümet programlarında alınması ve genel komitelere taşınmasına rağmen, hükümetin bu süre zarfında gerekli icraatı göstermediği, Belediyeler Birliği’nin ilk kararı 51/95 sayılı yasanın şu anda meclis gündemine getirilen yasanın ilgili yasama yılı tamamlanana dek bu yasanın geçmesi ve belediyelerin hayatı önemi olan ve icraat konusunda oluşan boşluklarının giderilmesine yönelik olarak da ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yerel gelirlerindeki artışın istedikleri noktada olmaması ve daha önce hükümet ve talepleri doğrultusunda köy desteği noktasındaki taleplerinin bugüne kadar herhangi bir cevap alamadıklarını, Beldelerin, belediyelerin çalışmaları ile hizmet yapmış ve sonuç itibariyle emekli maaşlarına yönelik düzenlemede mağduriyetlerini dile getirerek, geçmişte büyük özveri ile görev yapıp, maaş alamayacak bir pozisyona düşmesi kabul edilemeyecek durumdur.

Belediyeler Birliği sessiz kalmayacaklarını ve oybirliği ile karar haline getirilmiş olup yönetim kurulu dışında olan tüm belediye başkanlarını yarın saat 11:00 ‘de Başbakanlık önüne yürüyeceklerini belirterek katılım çağrısı yaptı.(MHA)