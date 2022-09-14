Başbakan Ünal Üstel, 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılının Başlaması Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, mesajında şunları kaydetti:

“2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ülkemizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve yeni eğitim öğretim yılını kutluyorum.”