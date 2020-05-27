banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104954
ALTIN
372.587
DOLAR
6.7743
STERLİN
8.2956
EURO
7.4347
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Bakan Pilli: “Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:59
Bakan Pilli: “Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok“
banner337
banner345

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin,  hastane  polikliniklerine giden vakalara yapıldığını belirtti.  

banner341
27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı; 42. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı; yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı; yok. Bugün kaybedilen vaka sayısı; yok. Yapılan toplam test sayısı; 31 bin 162. Toplam vaka sayısı; 108. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı; 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı; yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı; 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı; yok.

Son Güncelleme: 27.05.2020 20:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Mayıs 2020 Perşembe Gündemi
28 Mayıs 2020 Perşembe Gündemi
KTTO TC-KKTC İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti
KTTO TC-KKTC İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti
Girne-Lefkoşa anayolu’nda araç yangını
Girne-Lefkoşa anayolu’nda araç yangını
Senin : “Protokol metni bizim için kabul edilebilir bir metindi”
Senin : “Protokol metni bizim için kabul edilebilir bir metindi”
Öksüzoğlu: “Kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir ”
Öksüzoğlu: “Kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir ”
Başbakan Ersin Tatar NTV’de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı
Başbakan Ersin Tatar NTV’de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı
Özersay: “Umutsuzluğa kapılmayın, bu zor günler geçecek”
Özersay: “Umutsuzluğa kapılmayın, bu zor günler geçecek”
Çakıcı: “Koreli’nin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak”
Çakıcı: “Koreli’nin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak”
Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi için gereken zemini oluşturmak ve ilerlemesi için yolunu açmak”
Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi için gereken zemini oluşturmak ve ilerlemesi için yolunu açmak”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim