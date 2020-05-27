Bakan Pilli: “Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 42 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, hastane polikliniklerine giden vakalara yapıldığını belirtti.

27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı; 42. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı; yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı; yok. Bugün kaybedilen vaka sayısı; yok. Yapılan toplam test sayısı; 31 bin 162. Toplam vaka sayısı; 108. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı; 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı; yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı; 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı; yok.