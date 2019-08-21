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Avcılık Federasyonu İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi

Avcılık Federasyonu, Merkezi Av Komisyonu toplantısında belirlenen ince av bölgeleri yerine,  Bakanlar Kurulu toplantısında başka bir öneri sunulduğunu savunarak, İçişleri Bakanlığını kınadığını açıkladı.

Avcılık Federasyonu İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi

Avcılık Federasyonu, Merkezi Av Komisyonu toplantısında belirlenen ince av bölgeleri yerine,  Bakanlar Kurulu toplantısında başka bir öneri sunulduğunu savunarak, İçişleri Bakanlığını kınadığını açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45
Avcılık Federasyonu İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi

Avcılık Federasyonu, Merkezi Av Komisyonu toplantısında belirlenen ince av bölgeleri yerine,  Bakanlar Kurulu toplantısında başka bir öneri sunulduğunu savunarak, İçişleri Bakanlığını kınadığını açıkladı.
 
Avcılık Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın Avcılık Federasyonu ile Merkezi Av Komisyonu’nu yok saydığı iddia edildi.

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Merkezi Av Komisyonu'nun  devlet kanadından 4, Avcılık Federasyonu kanadından da 4 uzman temsilci tarafından oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada “Söz konusu uzmanların aldığı karar ortada iken, İçişleri Bakanlığı hangi uzmanlara ve gerekçeye dayanarak, devletin mekanizmasını hiçe sayıp, bu yönde bir öneriyi Bakanlar Kuruluna sundu?” sorusu yöneltildi.

Açıklamada,  Bakanlığın bu yanlış davranışı sonucunda ortaya birçok olumsuzluk ortaya çıkacağı ileri sürülerek; en çok fassa popülasyonunun olduğu av bölgeleri ava açılmadığından avcıların büyük bir tepkisinin oluşacağı, avcılar için az sayıda avlak kalacağından yığılmalardan ötürü kazalara bağlı vurulma riski artacağı, ruhsat çıkarma sayısında ciddi azalma yaşanacağı, kaçak avcılığın artacağı iddia edildi.

Açıklamada, “   Avcılık Federasyonu olarak bu av mevsiminde, av haritası basılması çalışmasına ve avcı camiasına duyurulmasına yönelik bir çalışma yapmayacağımızı belirtiriz. Çünkü açıklamanın başında da belirttiğimiz üzere, önerdiğimiz harita Bakanlar Kurulunun gündemine bile getirilmedi. 2. ince Av haritası ile ilgili bilgi almak isteyen avcıların İçişleri Bakanlığı'na başvurmalarını öneriyoruz” ifadeleri yer aldı. 

 

Son Güncelleme: 21.08.2019 14:56
Anahtar Kelimeler:
Kktc Avcılık Federasyonu
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