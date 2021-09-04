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Avcılara uyarı!

İtfaiye Müdürlüğü, av mevsiminin açılmasından dolayı avcıları ve halkı uyardı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 12:00
Avcılara uyarı!

PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, halka ve özellikle av mevsimi açıldığından dolayı avcılara, sıcak ve rüzgarlı havaların yangın riskini arttırdığı bu günlerde, kırsal ve kentsel alanlar ile ormanlık alanlarda yangın riskine karşı yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları tavsiye edildi.  
Açıklamada, ayrıca gerekli izin ve tedbirler almadan anız yakanların tespit edilmesi halinde de yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.   

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Her türlü (mangal ateşi - kahve ateşi v b.) ateş yakmak yasaktır; Araçlarımızı, İtfaiye araçlarının geçişini engelleyecek şekilde orman yolları, yangın şeritlerinin olduğu yerler, orman arazileri ve kuru otlar üzerine değil, orman yollarının kenarına ve açık alanlara park edilmemesine özen gösteriniz; Ormanlık alan içerisine bırakılan çöpler, özellikle içi su dolu pet şişeler ve cam şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiğini unutmayınız; Araziler, yol kenarları ve ormanlık alan içerisindeki kuru otlar üzerine sigara izmariti atmayınız; Av tüfeklerinden çıkan fişekler kuru otlar üzerine düştüğü zaman yangına sebebiyet verebildiği unutulmamalıdır.”
 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 12:28
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