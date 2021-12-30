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Ataoğlu ve DP adayları Girne’deydi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Milletvekili adayları ile birlikte “Girne için değer” sloganıyla turizmin başkenti Girne’ye ziyarette bulundu; sorunları dinledi ve Meclis’e girmeleri halinde sunacakları çözüm önerilerini paylaştı.

30 Aralık 2021 Perşembe 16:15
Ataoğlu ve DP adayları Girne’deydi

Girne Antik Liman bölgesi, Girne Çarşamba Pazarı ve Alsancak’taki esnafla buluşan Ataoğlu ve DP adayları, daha sonra DP Karaoğlanoğlu Örgüt Binası ve Alsancak Belediyesi’nde görüşmeler gerçekleştirdi.

“BRÜT 7 BİN TL VATANDAŞIMIZ İÇİN AZ BİLE…”

Girne çarşı esnafı ile bir araya gelen Ataoğlu, “Brüt 7 bin TL, vatandaşımız için az bile. Bakanımız Koral Çağman’ın gayretlerini takdir ediyor ve bu rakamın yürürlüğe girmesi için gereken her adımı atmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum” dedi.

“GİRNE ANTİK LİMANI’NI, HAK ETTİĞİ NOKTAYA DP TAŞIYACAK”

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Girne Antik Liman’daki çalışmaları da yerinde inceleyen Ataoğlu, “Hem Girne’deki hem de Gazimağusa’daki projelerin durması için ellerinden geleni yapanlar bilsinler ki, DP’nin gailesi memlekettir. KKTC’nin uluslararası alandaki yüzü olan Girne Antik Limanı’nı, hak ettiği noktaya DP taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

DP Karaoğlanoğlu Örgüt Binası’nda da açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, örgüt binasının, vatandaşla aralarındaki bir köprü vazifesi gördüğünü, bölgede ikamet eden tüm vatandaşların, tüm sorunlarını bu bina aracılığıyla DP’ye iletebileceklerini kaydetti.

Partililerine seslenen Ataoğlu, “Seçimlere 25 gün kaldı. Bu 25 gün içerisinde yapacağımız çalışmaların meyvelerini, 24 Ocak’tan itibaren almaya başlayacağız. Partinize, mühre ve geleceğinize sahip çıkın. Bireysel çatışma ve çalışmalardan uzak durarak, DP’nin daha çok milletvekili çıkarmasını sağlamak hepimizin elindedir” dedi.

Alsancak ziyaretinde ise Belediye Başkanı Fırat Ataser’le görüşen DP Milletvekili adayları, ikinci etabı bir türlü başlatılamayan Lapta – Alsancak yoluna ilişkin çözüm önerilerini yönetimle paylaştı.

Başkan Ataoğlu, DP’nin güçlü bir şekilde Meclis’e girmesi durumunda, Lapta – Alsancak yolu da dâhil olmak üzere yarım kalan tüm projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli adımları atacağını vurgulayarak, Ataser’in bu konudaki ısrarlı çabalarını taktir ettiğini, bu çabanın halk için verildiğini ve DP’nin de tek gailesinin halk olduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 30.12.2021 17:44
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