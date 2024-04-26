Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “bir ambulansın kaza yaptığı ve ikisi hemşire olmak üzere üç kişinin yaralandığı” haberine işaret ederek, insan hayatının ihmale gelmeyecek kadar ağır bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Sendika, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i “taşıdığı sorumluluğun bilincine varmaya” davet etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesinin günden güne düştüğü görüşü ifade edilerek, geçen hafta sendikanın 112 Hızır Servisi’ndeki personel eksikliğine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Ne acı bir tesadüftür ki bugün gazetelerde Sağlık Bakanı’nın ‘Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırıldığı’ yönündeki açıklamasının yanında 112 Hızır Servis’e bağlı bir ambulansın kaza yaptığı ve ikisi hemşire olmak üzere üç kişinin yaralandığı haberini üzülerek okuduk. Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek’i bir kez daha uyarmak isteriz ki insan hayatı hafife alınmayacak, ihmale gelmeyecek kadar ağır bir sorumluluktur. Kendisini taşıdığı sorumluluğun bilincine varmaya davet ediyoruz.”