Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ülkede yaşayan ve yaptığı sanatsal çalışmalarla Kıbrıs Türk kültür ve sanatına katkı koyan Heidi Trautmann’a teşekkür belgesi takdim etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Zaimağaoğlu Girne Halk Kütüphanesi’nin “müdavimlerinden” Heidi Trautmann’a teşekkür belgesini Girne Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen sohbet toplantısında takdim etti.

Kıbrıs’ta yaşayan yabancı sanatçıların oluşturduğu “Perşembe Sanatçıları” temsilcilerinin ve ülkenin duayen sanatçılarından Gönen Atakol, İnci Kansu ve İsmet Tatar gibi sanatçıların katılımında gerçekleştirilen sohbet toplantısında, Heidi Trautmann, “Kıbrıs’a gelişi ve buradaki sanatsal çalışmaları” hakkında konuşma yaptı.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da konuşmasında, Heidi Trautmann’ın sanatçı kişiliğiyle, yazdığı kitapları ve köşe yazılarıyla Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısının başta Almanya ve İngiltere olmak üzere uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Zaimağaoğlu, Trautmann’ın İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı “Kuzey Kıbrıs’ta Sanat ve Yaratıcılık” isimli iki ciltlik kitabının da Kıbrıs Türk sanatının kayıt altına alınması anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ülkede düzenlenen sanatsal etkinliklerde elinde fotoğraf makinesiyle Heidi Trautmann’ı görmemenin mümkün olmadığını ifade eden ve 26 Nisan tarihinin Trautmann’ın doğum günü olduğunu bildiren Zaimağoğlu, Trautmann’a sanat dolu nice yıllar diledi; yaşamak için Kuzey Kıbrıs’ı seçmiş olmasının Kıbrıs Türk sanatçıları için bir şans olduğunu vurguladı.

Trautmann da, teşekkür belgesini aldıktan sonra Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na, kendisine ve çalışmalarına kıymet veren bu davranışı için teşekkür etti.