Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Nisan ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.
KTBB’den verilen bilgiye göre, toplantı, dün Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de hazır bulundu.
TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Azerbaycan, Lübnan, Moğolistan, M. Gagauzya, Özbekistan ve Türkiye’den Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, geçmiş üç aylık dönem değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
(AK/ÖZ)