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Ataoğlu: “Bunlarla mı barış sağlayacağız?”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Rum Eğitim Bakanlığı’nın Oxford’un kitabında bulunan Atatürk sayfasının yırtılması genelgesine tepki gösterdi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 15:30
Ataoğlu: “Bunlarla mı barış sağlayacağız?”

Demokrat Parti’den verilen bilgiye göre Ataoğlu açıklamasında şunları kaydetti:
“Rum Eğitim Bakanlığı’nın, Oxford’un kitabında bulunan Atatürk’ün kahramanlığını anlatan sayfanın yırtılması konusunda öğretmenlerine elektronik ortamda ‘Acil’ vurgusu yapılarak yolladığı genelgeyi tamamen akıl tutulması ve ahlâksızlık olarak nitelendiriyorum. 
Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen eylemler Kıbrıs Rum Yönetiminin sorumluluğu altında bulunduğuna inanıyorum.
Rumlar her zamanki gibi yırtarak, yakarak, parçalayarak, bölerek, Türkleri gençlerin gözünde kötü göstererek bir yere varamayacaktır.

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Ahlâki açıdan hiçbir dayanağı olmayan bu hareketle, genç nesile Türk düşmanlığını besleyen bu zihniyet, tarihsel gerçekleri kapatamayacaktır. 
Sorun üreticisi olan bu zihniyete tarihsel gerçeklerle yüzleşme çağrısında bulunuyorum.” 
 


 

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Son Güncelleme: 08.09.2021 15:51
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