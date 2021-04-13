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Atakan: “Devletin devamlılığı esas alınmalı ve trafik yasası ile araç muayene sistemi hayata geçirilmelidir”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, bir önceki hükümet döneminde çalışmaları başlatılan yeni hükümet tarafından henüz halkın hizmetine sunulmayan Trafik Yasası ve Araç Muayene Sistem yenilenmesinin kısa zamanda ülkeye kazandırılması gerektiğini söyledi.

13 Nisan 2021 Salı 15:45
Atakan: “Devletin devamlılığı esas alınmalı ve trafik yasası ile araç muayene sistemi hayata geçirilmelidir”
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, bir önceki hükümet döneminde çalışmaları başlatılan yeni hükümet tarafından henüz halkın hizmetine sunulmayan Trafik Yasası ve Araç Muayene Sistem yenilenmesinin kısa zamanda ülkeye kazandırılması gerektiğini söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre devletin devamlılığı esası çerçevesinde önceki hükümette başlatılan çalışmaların ülke yararına ileriye götürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Atakan, “Bu alanda mevcut hükümet varsa kendilerine göre revizeleri de yaparak zaman kaybetmeden yeni Trafik Yasa tasarısını KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmeli, yeni Araç Muayene Sistemi’ni ülkemize kazandırmak adına gerekli adımları atmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu alanlarda yaşanacak gecikmeler ciddi sorunların yaşanmasını, dahası asla yerini dolduramayacağımız can kayıplarına yol açacaktır” dedi.

“TRAFİK YASASI’NDAKİ GECİKME DAHA FAZLA SORUNA VE KEŞMEKEŞE NEDEN OLUYOR”

Trafik konusunun ülkenin temel sorunlarından biri olduğuna işaret eden Atakan, mevcut Trafik Yasası’nın artık ihtiyaca cevap vermediğini söyledi. Atakan şöyle devam etti:

“Yaklaşık 2,5 yıllık detaylı bir çalışmanın eseri olarak yenilenen, güncellenen ve çağdaş bir hale getirilen yeni ‘Trafik Yasası’ 2020 yılı cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde meclise sevk edilmek üzere Bakanlar gönderilmişti. Ancak seçim sonrası hükümetin devam etmemesi nedeniyle Meclis’e sevki de mümkün olmadı. Yeni hükümet oluşumu ile birlikte geçen süre içinde Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinde de değişiklikler olmasına rağmen bu yasa bir türlü meclise sevk edilemedi. Bu alanda yaşanan her gecikme daha fazla keşmekeşe ve soruna neden oluyor.”

“TRAFİK YASASI, KAÇAK TAŞIMACILIK PROBLEMİNE YASAL ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR”

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Bir önceki dönemde yasa üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda yasanın yürürlüğe girmesiyle birçok soruna çözüm olacağına dikkat çeken Atakan, “Tüm araç sınıflarının dünya ile uyumlu kategorilere getirilmesi ve bu kategorilerin standartlarının belirlenmesinden tutun bugün birçok anlamda sorun yaşayan kamu taşımacılarının yani toplu taşımacıların, taksicilerin sorunlarını düzenleyen özellikle ‘kaçak taşımacılık’ problemlerine yasal anlamda çözümler üreten bu yasa önemli boşlukları dolduracak. Kiralık araç işletmecileri, kaçak işletmeciliği ile kamu taşımacılığına ilişkin önemli ve çağdaş adımlar içeriyor” diye konuştu.

Trafikte işlenen suçlara karşılık gelen bazı cezaların daha etkin bir şekilde düzenlenmesine yönelik ihtiyaç olduğunu hatırlatan HP Milletvekili, bu yasayla birlikte bazı önemli suçlara karşılık gelecek cezaların son derece caydırıcı bir hale getirildiğini, bu konuda denetim mekanizmasının en önemli öznesi olan Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine daha caydırıcı ve daha etkin yetkiler tanınacağını anlattı ve ekledi: “Unutulmamalıdır ki; trafik idare edilmesi değil, yönetilmesi gereken bir düzen bütünüdür.”

“ARAÇ MUAYENESİNİN BİR STANDARDA KAVUŞMASI TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK VE PERİYODİK BAKIM ARAÇ ÖMRÜNÜ UZATACAK”

Hükümetin beş aylık zaman için de Araç Muayene Sistemi’nin yenilenmesine dair de adım atmadığını aktaran HP Milletvekili Atakan, şunları ifade etti:

“Bu konuda her türlü teknik, idari şartnamenin hazır, diğer tüm hazırlıkların bitirilmiş olmasına rağmen son hükümetin hitam bulmasından hemen önce Özelleştirme Komitesi gündemine taşınan çalışmalar ışığında bir adım atılmamıştır. Halihazırda Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde olan araç muayene sistemi sadece salon araçlarını kısıtlı bir ölçüde muayene edebilme altyapısına sahiptir. Ağır vasıtalar, otobüsler, motosikletler gerekli muayene işlemine tabi değildir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kontrol ve koordinesinde kamu-özel iş birliği ile oluşturulması planlanan yeni yapıda her türlü araç tüpüne muayene işlemi yapabilecek çağdaş ve modern bir yapı kurulması planlanmaktadır. Bu alanda özellikle sıklıkla şahit olduğumuz uzun sıralara ve bekleme sürelerine de bir düzen getirerek randevu sistemi ile birlikte aynı anda birden çok aracın muayene edilebileceği bir sistem öngörülmektedir.”

Araç muayenesinin belirli bir standarda kavuşmasının, araç kusurundan kaynaklanan trafik kazalarının azalmasına ve trafik güvenliğinin artmasına da katkı sağlayacağını anlatan Tolga Atakan, periyodik olarak bakımı yapılmış araçların performansının artmasıyla, yakıt sarfiyatı ve gürültü kirliliğinin de azalacağını, bakımlı araç sayısının artmasıyla, aracın ömrünün uzayarak ikinci el değerinin de artacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 15:58
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