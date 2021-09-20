Arıklı: Özür dileyecekler mi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı akaryakız analizlerinin açıklanmasından sonra sosyal medyada açıklama yaptı.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

Günlerdir yaygara yaptılar. Para ile manşet satın alıp algı oluşturdular. Popülist politikacılara meze yaptılar. Sonuç ortada. En önemlisi ise Türkiye Cumhurriyetinin saygın bir resmi kuruluşu olan TPİC i kaçakçılıkla, zehirli yakıtı KKTC ye satmakla suçladılar. Hatta ahlaksız iddialarını o kadar ileri götürdüler ki Lübnan'a sokulmayan yakıtı KKTC ye getirmekle itham ettiler. Ne yazık ki, bu algı operasyonun oluşturduğu karanlıkta Akaryakıt ihalesini yaptılar. Soru şu; Yapanın yanına kar mı kalacak. KIB-TEK soyulmaya devam mı edecek? Kararı halk verecek.