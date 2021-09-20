Arıklı: Özür dileyecekler mi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı akaryakız analizlerinin açıklanmasından sonra sosyal medyada açıklama yaptı.
Günlerdir yaygara yaptılar. Para ile manşet satın alıp algı oluşturdular. Popülist politikacılara meze yaptılar. Sonuç ortada. En önemlisi ise Türkiye Cumhurriyetinin saygın bir resmi kuruluşu olan TPİC i kaçakçılıkla, zehirli yakıtı KKTC ye satmakla suçladılar. Hatta ahlaksız iddialarını o kadar ileri götürdüler ki Lübnan'a sokulmayan yakıtı KKTC ye getirmekle itham ettiler. Ne yazık ki, bu algı operasyonun oluşturduğu karanlıkta Akaryakıt ihalesini yaptılar. Soru şu; Yapanın yanına kar mı kalacak. KIB-TEK soyulmaya devam mı edecek? Kararı halk verecek.