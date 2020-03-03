Araçlarında uyuşturucu bulunan zanlılar davalarını cezaevinde bekleyecek

26.2.20 tarihinde seyahat ettikleri araç içerisinde narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık 1 adet sigara bulunduran KKTC vatandaşı Fuat Demirtaş ve Baran Yıldız suçüstü hali gereği tutuklanarak emare uyuşturuculara emare olarak el konulmuştu.

O günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 3.3.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde, 26.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da Baykal bölgesinde içerisinde zanlı 1 ve zanlı 2’ nin bulunduğu ZNT 749 plaka nolu aracın park halinde iken tespit edilerek yoklamaya tabi tutulduğunu söyledi. Polisi gören zanlı 1 in elindeki paketi araç dışına atmak isterken görüldüğüne değinen Üreten, yaklaşık 2 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını belirti. Araç içerisinde ve zanlılar huzurunda yapılan aramada aracın iki ayrı yerine gizlinmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların herhangi bir ifade vermediklerine değinen Üreten, zanlı 2 nin uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair sözlü bir beyanda bulunduğunu aktardı.

Temin edilen ek tutukluluk süresinde Devlet kimya laboratuvarından beklenen raporun geldiğine değinen Üreten zanlılara bugün itibarıyla işlemiş oldukları suçlardan yazılı dava tebliğ edildiği zanlı 1 in “imzalamam”, zanlı 2 ise “kabul ederim” şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Tahkikat memuru Üreten, bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 3000’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen her iki zanlı şartları yerine getirinceye değin ve her hâlükârda 2 ay’ ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)