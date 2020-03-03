banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111207
ALTIN
320.296
DOLAR
6.0784
STERLİN
7.7893
EURO
6.7902
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Araçlarında uyuşturucu bulunan zanlılar davalarını cezaevinde bekleyecek

Araçlarında uyuşturucu bulunan zanlılar davalarını cezaevinde bekleyecek

03 Mart 2020 Salı 16:59
Araçlarında uyuşturucu bulunan zanlılar davalarını cezaevinde bekleyecek
banner337

26.2.20 tarihinde seyahat ettikleri araç içerisinde narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık 1 adet sigara bulunduran KKTC vatandaşı Fuat Demirtaş ve Baran Yıldız suçüstü hali gereği tutuklanarak emare uyuşturuculara emare olarak el konulmuştu.

O günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 3.3.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde, 26.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da Baykal bölgesinde içerisinde zanlı 1 ve zanlı 2’ nin bulunduğu ZNT 749 plaka nolu aracın park halinde iken tespit edilerek yoklamaya tabi tutulduğunu söyledi. Polisi gören zanlı 1 in elindeki paketi araç dışına atmak isterken görüldüğüne değinen Üreten, yaklaşık 2 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını belirti.  Araç içerisinde ve zanlılar huzurunda yapılan aramada aracın iki ayrı yerine gizlinmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların herhangi bir ifade vermediklerine değinen Üreten, zanlı 2 nin uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair sözlü bir beyanda bulunduğunu aktardı.

banner317
Temin edilen ek tutukluluk süresinde Devlet kimya laboratuvarından beklenen raporun geldiğine değinen Üreten zanlılara bugün itibarıyla işlemiş oldukları suçlardan yazılı dava tebliğ edildiği zanlı 1 in “imzalamam”, zanlı 2 ise “kabul ederim” şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Tahkikat memuru Üreten, bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 3000’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen her iki zanlı şartları yerine getirinceye değin ve her hâlükârda 2 ay’ ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

banner340
Anahtar Kelimeler:
Fuat DemirtaşBaran YıldızUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Ydp Başkanı Arıklı Yeşilköy’ü Ziyaret Etti
Ydp Başkanı Arıklı Yeşilköy’ü Ziyaret Etti
Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor
Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim