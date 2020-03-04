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1 ay cezaevine gönderildi

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

1 ay cezaevine gönderildi

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:28
1 ay cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde İ.Y. isimli şahsa hiç hasta olmayacağı vaadiyle 7 bin euro değerinde ilaç sattığını söyledi. Polis, zanlı ile ilgili önceki gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Girne’de kaldığı otel odasında tespit edilip gözaltına alındığını, zanlının odasında birçok ilaç ele geçirdiklerini, üzerlerindeki etikette vitamin yazıldığını ancak içeriğinin araştırılacağını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, otel odasında bulunana ilaçların içeriğinin araştırıldığını kaydeden polis, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Yanaroğlu, ülkede turist statüsünde bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Max NabiSahte Doktor
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