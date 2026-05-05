Kamalı Haber

GÜMRÜKSÜZ TELEFON SKANDALI

“Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Çetin Karadeniz mahkemeye çıkarıldı.

209 BİN DOLARLIK KAÇAK TELEFON

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş mahkemeye olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının Ercan Havaalanında adına kayıtlı olan NİDRAM Ticaret adına Dubai'den ithal etmiş olduğu ithal izinleri olan telefonların dışında izni alınmayan toplam değerleri 209.200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonlarını gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi.

SAHTE FATURA VE UYUŞMAZLIK

Polis akabinde zanlının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve gümrük komisyoncusuna birbirini tutmayan sahte faturalar ibraz ettiğini, BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet sayıları ve modellerin de ithal edilenlerden farklı olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, olayın polisin bilgisine 29 Nisan 2026 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının kullandığı bilgisayarın emare alındığı ve inceleme yapılacağını, zanlının telefonunun da inceleneceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede iş kurma izniyle bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

MAHKEMEDEN TEMİNAT KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.