Polis ekipleri, gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 298 kilo limon ve 146 kilo salatalık ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu’nun 1’inci kilometresi üzerinde, Beyarmudu Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan operasyonda, I.R.’nin (E-38) kullanımdaki ve C.E.O.(E-35) ile J.J.’nin (E-21) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapıldı. Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 298 kilo limon ve 146 kilo salatalık bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(E-27) ile Y.T. (E-59) ise tutuklandı.