Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ-SEN) Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gerçekleştirilen XVII. Olağan Genel Kurulu’nda Başkan yeniden Ediz Kanatlı oldu.

GÜÇ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, genel kurulda ayrıca yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve emekliler koordinasyon kurulu da belirlendi.

Yönetim Kurulu; Ahmet Yurteri, Arzem Dilek Poyraz, Beyhan Osmanlılar, Doğan Çörekçioğlu, Emre Aktül, Fırat Akarsulu, Halil Akten, Halil Dümenci, İrfan Aytülün, İsfendiyar Açıksöz, Mustafa Cesuroğlu, Mustafa Ceylan, Nevin Dirgen ve Orçun Çakır isimlerinden oluştu.

Disiplin Kurulu’nda; Barış Doğanbay, Fehim Yeltekin ve Mahmut Tatlıcalı yer alırken, Denetleme Kurulu’nda ise Gülüm Gül, Halil Çeliktaş ve Yusuf Yıldızev görev yapacak.

Emekliler Koordinasyon Kurulu’na da; Ali Özkantürk, Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin ve Mehmet Öğüç seçildi.