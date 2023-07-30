Greko Burnu açıklarında, batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve içerisinde 73 mültecinin bulunduğu kayığın, Güney Kıbrıs'ın Liman Polisi tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, kayığın Cuma akşamı 22.oo sularında, Greko Burnu’nun 12 deniz mili açığında tespit edildiğini ve kapasitesinin üstünde dolu olan kayığın, bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, bunun üzerine Liman Polisi'nin “NEARHOS” planını devreye sokarak, NEAOSNmültecilerin kayığı Paralimni Balıkçı Barınağı'na çektiğini yazdı.

Haberde, 53’ü erkek, 9’u kadın ve 11’i çocuk 73 mültecinin karaya çıkarılarak “Mağusa Bölgesi” polis karakoluna götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.