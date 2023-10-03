Avrupa Konseyi Yolsuzluklara Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından dün yayımlanan Güney Kıbrıs raporu, Güney Kıbrıs’taki yolsuzluk olaylarının devam ettiğine dikkat çekti.

Haravgi ve diğer gazeteler, GRECO tarafından dün yayımlanan Güney Kıbrıs raporunda, Güney Kıbrıs’ta yolsuzluk olaylarının devam ettiğinin, yasalarda iyileştirmeler yapılmasına karşın uygulamada bir gelişme gerçekleşmediğinin vurgulandığını yazdı.

Habere göre raporda, Rum yönetimine yolsuzlukla mücadele konusunda 22 ana başlıkta tavsiyelerde bulunulurken, özellikle hükümet tarafından yetkili makamlara yapılan atamaların sorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, yolsuzluklara ilişkin hesap sorulma mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, GRECO raporunda yer alan talimatların yerine getirilebilmesinin sağlanması adına bir danışman atanması kararı alındığı açıklandı.

- Hristodulidis ve bakanların emeklilik maaşları gündemdeki yerini koruyor

Öte yandan Politis gazetesi ise, GRECO raporuna ayrıntılı yer verdiği haberinde, raporun akabinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve altı bakanın, hem mevkilerinin maaşlarını hem de emeli maaşı almayı sürdürmelerini manşetine taşıdı.

Gazete, Güney Kıbrıs yasalarının, devlet memuruyken siyasi görev üstlenenlerin, bazı koşulları yerine getirmeleri durumunda, yaşlarına bakılmaksızın emekli olmalarına imkan tanıdığını belirtirken Hristodulidis’in aylık net maaşının 8 bin 719 Euro olmasına karşın 1300 Euro da emeklilik maaşı aldığını vurguladı.

Hristodulidis hükümetinde yer alan üç bakanın, bakanlık görevi üstlendikten sonra emekli olarak maaş almaya başladıklarını, diğer üç bakanın ise görev üstlenmeden önce halihazırda emeklilik maaşlarının olduğunu aktaran gazete, Hristodulidis’in 2018 yılından beridir aldığı emeklilik maaşını ise “Nereden Buldun” yasası çerçevesinde beyan etmediğini de belirtti.