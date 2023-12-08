Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique “Derinya bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili duyulan endişe konusunda” dün yaptığı açıklamada “Derinya bölgesindeki ara bölgedeki statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını” söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında buna paralel olarak BM’nin durumu araştırdığını söyleyen Siddique, Derinya Belediye başkanının ifade ettiği endişeleri dikkate aldıklarını ve durumu araştırdıklarını yineledi.

Siddique, Türk tarafının gerçekleştirdiği çalışmaların ara bölge dışında yapıldığını da sözlerine ekledi.

-Hristodulidis

Politis gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, Türk tarafının ara bölgenin statüsüne itiraz etmesi gibi bir genel bir yaklaşımı bulunduğunu iddia ederek, bunu kendisinin de kısa süre önce “Agios Dometios” (Metehan) bölgesine yaptığı ziyarette gördüğünü, aynı zamanda bunu günlük olarak aldığı raporlardan da tespit ettiğini öne sürdü.

Bunun hiçbir durumda küçüksemedikleri bir durum olduğunu da ileri süren Hristodulidis, BM ve AB’ye başvurduklarını ve aynı zamanda bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissetmesi için gerekli tüm faaliyetlerde bulunduklarını ve bunun öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Daha fazla önlem almaları gerektiğinde alacaklarını da vurgulayan Hristodulidis, Derinya hususunda neler olduğu konusunda bilgisi bulunduğunu ve bu konuya kamuoyu önünde atıfta bulunmak istemediğini sözlerine ekledi.

-Derinya Belediye Başkanı ile Letimbiotis’in açıklamaları

Öte yandan gazete “Türk işgal güçlerinin sınır kapısının sağ tarafında, Paralimni’deki Kappari bölgesine kadar olan yerde son zamanlarda gerçekleştirdikleri tahkimat çalışmaları yüzünden Derinya bölgesinde endişe hâkim olduğunu” iddia etti.

Habere göre Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis gazeteye yaptığı açıklamada, bunların tahkimat çalışması olduğunu ve ara bölge içerisinde olmasa da bunların Derinya bölgesi sakinlerinin evlerine 100 metre mesafede olduğunu öne sürdü.

Durumu endişe verici olarak nitelendiren ve Türk Ordusu'nun Derinya’daki yerleşim bölgesine giderek yaklaştığı iddiasında bulunan Karayannis, bölgedeki insanların kendilerini "güvende hissetmemelerinden ötürü" hükümeti önlemler almaya çağırdı.

Son 24 saattir Türklerin yaptığı çalışmaların durduğunu da söyleyen Karayannis, Türklerin muhtemelen yapmak istedikleri şeyi bitirdiklerini sözlerine ekledi.

Derinya Belediye Başkanının ifadelerini yorumlayan Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Derinya’daki Türk faaliyetlerinin ara bölge içerisinde olmamasına rağmen Rum tarafında bir endişe olduğunu ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında yetkili makamların konuyu takip ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.