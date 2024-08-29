Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Sistemi Operatörü’nün (ADMİE), “Great Sea Interconnector” projesinin 25 yıllık sürede getireceği kazancın 7,2-8 milyar euro arasında olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi “8 Milyar Euro Kazanç Öngörüyorlar” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, ADMİE’nin maliyet-kazanç değerlendirmesi yaptığı raporunu Rum Enerji Bakanlığı’na ilettiğini ve raporun, Meclis Enerji Komitesi’ne iletildiğini yazdı.

Gazete, raporda deniz altından kablo bağlantısı yapılmasının, Güney Kıbrıs’ın elektrik sisteminin uzun vadeli gelişimi için iyi bir çözüm olup olmadığı ile sistemin izole gelişimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek elektrik enerjisinin kıyaslamasının yapıldığını kaydetti.

Çalışmada, deniz altından döşenecek kablo sistemiyle yapılacak şebeke bağlantısının, izole sistem gelişimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek elektrik enerjisinden iki kat daha fazla kazanç sağlayacağı tespitinin yapıldığını belirten gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik bağlantısı yapılmasının, Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerin elektrik şebekeleriyle de bağlayacağı ve enerji izolasyonunu sonlandıracağı değerlendirmesinin yapıldığını yazdı.

Habere göre raporda, bu projeyle Güney Kıbrıs’taki elektrik sisteminin beslenmesinin, güvenirliğinin ve değerinin artacağı gibi, yenilenebilir enerji kaynakları hedefinin gerçekleşmesinde de katkısı olacağı ifade edildi.

Projenin, jeopolitik kazançlar sağlayacağına da işaret edilen raporda, elektrik bağlantısının Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Orta Doğu ülkeleri ve İsrail ile jeostratejik ittifakının güçlendirilmesini sağlayacağı belirtildi.

Gazete, Meclis Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısında, Enerji Bakanlığı’nın, Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) ileri sürdüğü “Türk tehlikesi” olasılığını desteklediğini kaydederken, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısının taşıdığı jeopolitik riskin, omuzlardaki yükü ağırlaştırdığının ifade edildiğini yazdı.