Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Amaltheia inisiyatifiyle ilgili yeni gelişmelerle alakalı bir soruya karşılık Gotsis, iki hafta önce bin 200 tonluk insani yardımın Ashdod limanı üzerinden Gazze’ye taşınması için Limasol limanından ayrıldığını dile getirdi.

Açıklamasında Güney Kıbrıs’ın altyapılarının ilave insani yardımın toplanması, depolanması, bunun güvenli bir şekilde denetlenmesi ve deniz yoluyla yola çıkması için uluslararası toplumun hizmetinde kalmayı sürdüreceğini de dile getiren Gotsis, Rum Yönetiminin bölgedeki ve bunun dışındaki yapıcı rolüne işaret eden insani niteliğe sahip inisiyatifleri ileriye götürmeye ve uygulamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.