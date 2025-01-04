Fileleftheros’un “2024’te 400 Çocuğa Kelepçe Takıldı” başlıklı haberine göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis çocuk suçluların sayısında görülen ciddi artış nedeniyle polis teşkilatı içerisinde özel bir bölüm oluşturduklarını, bu amaçla personel eğittiklerini açıkladı.

2004 yılında 400 çocuğun, işledikleri ciddi suçlar nedeniyle karakollara götürüldüğünü ya da gözaltına alındığını açıklayan Harçiotis çocuklar için cezaevi dışında özel bir gözaltı alanı kurulana kadar Merkezi Cezaevinin bir kanadını çocuk mahkumlar için düzenleyerek şartları iyileştirdiklerini de söyledi.

Gazete düzensiz göçmenlerin barındırıldığı Mennoya’daki binaların 2026’da, çocuk gözaltı alanı olarak değerlendirileceği bilgisini de verdi.