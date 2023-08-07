Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Karakolu’ndaki hücrelerde görev yapan polis memuru Ömer Karadağlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmada olguları aktaran müfettiş Üzeyir Koçer, zanlının 30-31 Temmuz tarihleri arasında Girne Polis Müdürlüğü, Merkez Karakolu hücresinde uyuşturucu suçundan soruşturma amaçlı tutuklu bulunan A.K.’nin ailesiyle konuşması için cep telefonunu verdiğini, zanlının avukatı olan D.A.Z.’yi kötüleyerek, “Avukat Erdinç Akyener iyidir. Emekli savcıdır, yargıçlarla arası iyidir. Senin işini halleder” dediğini ve görevini kötüye kullandığını söyledi.

Polis müfettişi Koçer, zanlını, tutuklu A.K.’nin poliste emare olarak bulunan aracını yetkisi olmadığı halde iade edebileceğini söyleyerek, A.K.’nin ailesinden 500 euro istediğinide kaydetti. Koçer, zanlının geçen Cuma günü mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde 6 kişiden ifade aldıklarını açıkladı. Müfettiş Koçer soruşturmanın devam ettiğini, zanlının görev yaptığı hücredeki kamera görüntülerinin ve zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydederek soruşturma maksatlı 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.