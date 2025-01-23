Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, Müsteşar Ozan Özuyanık görevden alınırken yerine Tarım Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Ercan Akerzurumlu atandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı dairelerde ise şu değişiklikler yapıldı:

-Sosyal Konut Dairesi Müdürü Ergin Erçoban görevden alındı; yerine Erkan Baştaş atandı.

-İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Serdar Kiracıoğlu görevden alınarak yerine Ercan Beşerler getirildi.

-Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar görevden alındı.

-Harita Dairesi Müdürü olarak ise Serdar Kiracıoğlu atandı.

Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı ve yarından itibaren geçerli olacak.