Gönyeli’de gece 01.30 sıralarında Mehmet Tecer Sokak’ta, bir evin mutfağında, muhtemelen çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin ısınıp davlumbazı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Polis açıklamasında yangın sonucu, söz konusu davlumbazla 3 gözlü mutfak dolabının yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfağın duvarlarının islendiği belirtildi.
-Güzelyurt’ta seyir halindeki araçta yangın…
Güzelyurt’ta Cengiz Ratip Sokak’ta, dün 17.00 sıralarında Mehtap Barbali yönetimindeki UL 350 plakalı salon araçta seyir halinde, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, yangın sonucu konu aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamları, elektrik tesisatı ve alt koruyucusu yanarak zarar gördü.