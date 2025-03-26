Karayolları Dairesi, bugün 12.00-13.00 saatleri arasında Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arasında patlatma yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi yapımı kapsamında patlatma yapılacağından konu güzergâhta trafik kontrollü şekilde sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.