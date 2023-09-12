Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali bu yıl 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, her yıl Yenikent Belediye Bulvarı’nda yapılan festival, bu yıl Gönyeli Çemberi’nde (Concorde Otel önü çim alanda) yapılacak.

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek festivalde hem polis hem de Gönyeli Alayköy Belediyesi Zabıta Birimi gerek trafik gerekse güvenlik konusunda ciddi önlemler aldı.

Trafik sıkışıklığı oluşmaması için polis ve belediye görevlileri yeni otopark alanları oluşturarak vatandaşların festivale rahatça ulaşabilmesini sağlayacak.

İlk gece KÖFN ve Bengü konseri var

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin ilk gününde saat 16.00’da DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını yapılacak. Ardından ise saat 17.00’de Erbulut jimnastik gösterisi ile minikler hünerlerini sergileyecek. Festival saat 17.30 Oğulcan Başarı konseri ile devam edecek. 18.45’ta ise dans gösterisi olacak.

Gecenin ilk büyük konseri Türkiye’nin son dönemde yıldızı parlayan grubu KÖFN ile gerçekleşecek. Saat 21.30’da ise gecenin final konseri Bengü ile olacak. Gecenin sonunda ise DJ performansları olacak.

- Pamela ve İkilem de sahne alacak

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin ikinci ve son gününde ise yine güne saat 16.00’da DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını ile başlanacak. Saat 17.00’de Maskot gösterisi, 17.30’da ise Grup Frekans konseri yapılacak. 18.30 yapılacak Dans Gösterisinin ardından gençlerin sevgilisi Pamela saat 19.00’da gençlerle birlikte olacak. Saat 21.30’da ise yine Türkiye’nin sevilen gruplarından İkilem gençlerle buluşacak. Festival ve gece saat 23.00’deki DJ performansları ile son bulacak.

- Yarışmalar

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivalinde konserlerin yanı sıra yarışmalar da gençlerin ilgi odağı olacak. İlk gece saat 20.30’da gençler için Rodeo yarışması yapılacak.

İkinci gece ise saat 20.30’da Cosplay yarışması düzenlenecek. Kazanana otel konaklama ödülünün verileceği organizasyonda yaratıcılığına ve kostümüne güvenen herkes yarışmada jüri önüne çıkabilecek. Her iki yarışma için duyurular Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından yapılacak.

- Onlarca aktivite hazırlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlik festivaline ailelerin de katılımı için onlarca aktivite ve stant hazırlandı. Üreten Gençler stantlarından yeme-içme stantlarına, çocuklar için oyunlardan sergi ve atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik yine bu festivalde olacak.

- Amcaoğlu: Gençler için hep daha iyisini planlıyoruz

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali için uzun süredir hazırlandıklarını ifade ederek bu yıl festivalin Gönyeli Çemberi’nde yapılacak olmasının heyecanını da yaşadıklarını söyledi.

Her yıl düzenlenen Gençlik Festivali’ni gençlere layık yapabilmek için personelle birlikte uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Amcaoğlu, “gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizlerde onlara Gönyeli Alayköy’de çok daha iyi şartlar sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ülke gençliği ve kendisini genç hisseden herkesi 22-23 Eylül tarihlerinde Gönyeli Çemberi’ne bekliyoruz. Festivalin güven ve huzur içerisinde geçmesi için işbirliği yapacağımız Polis Genel Müdürlüğü’ne ve bu festivali hazırlamamızda katkısı olan sponsorlarımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Festivale katkı koyanlar

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’ne katkı koyan kuruluş ve şirketler şöyle: Radyo Juke, Mitoshi co, Turizm Bakanlığı, Concord Hotel, Fly KHY, KKTCELL, Mandella, Beef, Baytech.