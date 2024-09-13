2024-2025 Eğitim ve öğretim sezonunu başlamasına çok kısa bir süre kala Gönyeli Alayköy Belediyesi (GAB) kent sınırları içerisindeki okul bakım-onarım ve yatırım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 5 okul için bütçe yaratarak yatırımlar yapan GAB, çocuklar ve öğretmenlerin daha refah ve rahat şartlarda eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediye olarak okul sezonu öncesinde çocukların ve öğretmenlerin iyi şartlarda eğitim öğretim yapabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra okullardaki eksiklikleri tespit ederek bu eksiklikleri belediye olarak tamamlamaya çalıştıklarını da söyledi.

Amcaoğlu, yeni okul sezonuna başlayacak öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

GAB geçen yılın tamamlanmasının ardından başladığı ve 3 aya yaydığı çalışmalarla okulların çehresinin güzelleşmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Çalışmalarda okulların hem iç donanımları hem de genel bakımları yapıldı.

-5 okul için çalışmalar tamamlandı

GAB yeni eğitim sezonu öncesi bölge okullarında Alayköy İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Vedat Meral Ertüngü Lisesi’nde çalışmalarını tamamlandı.

Açıklamaya göre, 16 Eylül’de açılacak yeni okul sezonunda Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin okullar için gerçekleştirdiği bakım onarım ve yatırımlar şöyle:

"Alayköy İlkokulu’nda temizlik ve budama işleri yapıldı, okul mutfağı için ocak, fırın ve bulaşık makinesi alındı, okul mutfağının ve ihtiyaç duyulan sınıfların boyama işleri yapıldı, su deposu temizlendi.

Gönyeli İlkokulu’nda oyun grubu yenilendi, sınıflarda eksik olan 7 klima alındı, temizlik işleri yapıldı, ağaç ekimi bitkilendirme yapıldı, okulun ön ve arka girişi ile otobüs park alanı parke yapıldı ve emniyetli giriş çıkış düzenlemesi yapıldı, tüm okulun izolasyonu ve boyama çalışması yapıldı, su deposu temizlendi.

Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda güvenlik amaçlı telleme çalışması, boyama işleri, okul temizliği yapıldı, okulun tüm elektrik işleri ve aydınlatılması yapıldı, su deposu temizlendi.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda okul temizliği yapıldı, su tesisatı bakım onarımı yapıldı, ambar yapımına başlandı, boyama işlemi yapıldı, su deposu temizlendi.

Vedat Meral Ertüngü Lisesi’nde temizlik çalışması yapıldı, futbol kaleleri yapımı ve montajı yapıldı, zeytin ağacı ekimi ve damla sulama yapımı tamamlandı, su deposu temizlendi."