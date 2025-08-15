Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent Özker Özgür Caddesi’nde yıllardır süregelen yol sorununu çözüme kavuşturmak için başlatılan çalışmaların sona yaklaştığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, yıllardır yalnızca servis yoluyla tek şeritli şekilde geçiş sağlanan bu bölgenin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sorunlu bölgede kazı çalışmalarının tamamlandığını, dolgu işlemlerinin bitirildiğini ve asfalta hazırlık için mekanik serim çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alt yapı çalışmalarının Belediye tarafından yapıldığını, asfaltlamanın ise TC Karayolları tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu projenin hayata geçmesine katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, TC Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne (KEİ), KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, Şehir Planlama Dairesi’ne, ayrıca projenin hayata geçirilmesi için iş birliği yapan mal sahiplerine ve sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”