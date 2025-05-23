Dipkarpaz İlkokulu’nun organizasyonuyla 27 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Dipkarpaz sakini ve bölge öğretmenlerinden Göktuğ Alkan’ın anısını yaşatmak için "Göktuğ Alkan 1.Anı Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Yeniereköy - Dipkarpaz Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, turnuva bugün 9 ilkokul futbol takımının katılımıyla Dipkarpaz çim sahasında yapıldı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Dipkarpaz İlkokulunun müdürü Özgül Aydın konuşmasında turnuvaya katılım gösteren herkese teşekkür ederken; bu turnuvanın sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda da acılarını birlikte paylaşma şekli olduğuna vurgu yaptı. Turnuvada her okulu şampiyon kabul ederek okullara anı plaketlerini ve öğrencilerin madalyalarını Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ile İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı takdim etti.