Girne’de bugün 10.45 sıralarında başlayan yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Ciklos Mevkii ile Doğanköy arasındaki dere yatağında meydana gelen yangına; polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve Girne Belediyesi zabıta ekipleri ile askeri personel ve iş makineleri müdahale etti.

Yangın sonucu dere yatağı içerisindeki makilik alan, çam ağaçları, çöp ve molozlar yanarken; yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı’ndan verilen bilgiye göre, yangının elektrik hattının ağaç dallarına temas etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.