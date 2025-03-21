Girne’de Kardelen Sokakta bir apartmanın bodrum katında dün gece yangın çıktı, dumandan etkilenen bir kişi Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis açıklamasına göre çalışanlar tarafından kullanılan odada fanlı sobanın aşırı ısınıp kısa devre yapması neticesinde çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; bir yatak ve şiltesi, bir alüminyum kapı ve alüminyum pencere, bir klima iç ünitesi, bir fanlı ısıtıcı soba ile muhtelif giyim eşyaları yandı, duvarlar ise islendi.

Soruşturma devam ediyor.