Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Mehmet Çetin bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Toz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 06.08.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC'ye giriş yapan Mehmet Çetin’e narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunmadığını ancak kalmakta olduğu kamarada yapılan aramada 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının ülkede çalışma izninin olmadığını belirterek, davasında hazır olmasını sağlamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, “pişmanım gemiciyim ömrüm gemilerde geçiyor özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.