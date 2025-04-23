Girne’de dün bir ikametgahta yapılan polis aramasında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı olarak D.Y. (E-26), A.E. (E-20) ve İ.V. (E-23) tutuklandı.

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Polis Basın Bülteni'ne göre, soruşturmanın devamında D.Y. ve A.E’nin yasa dışı bir bahis sitesine finansman desteği sağladığı ve çağrı merkezi hizmeti vererek, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 2 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 2 sim kart ve 6 kullanılmış sim kart yuvası emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.