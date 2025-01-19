Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Farabi Sokak’ta saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada Saiful İslam Asıf (E-25), UE 314 plakalı motosikletiyle kuzey istikametine doğru seyrederken kavşakta durmayarak anayol olan Ilgaz Sokak’a giriş yaptı. Bu sırada Ilgaz Sokak’ta doğu yönüne doğru seyreden Aydın Mustafa Fidaner (E-43) yönetimindeki YV 953 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Asıf, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Trafik denetimlerinde 1 kişi tutuklandı… 152 sürücü hızdan, 19 sürücü alkollü sürüşten rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, 1703 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli suçlardan 316 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 41 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde açıklandı:

“152 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 19 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 6 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 12 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 11 sigortasız araç kullanma, 5 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolu’nu kullanması ve 91 diğer trafik suçları”