Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Naci Talat Caddesi üzerinde seyreden bir araçta bulunan iki yolcunun vücutlarını aracın pencerelerinden dışarı çıkararak, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde seyahat etmeleri görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araç sürücüsü ve yolcuları tespit etti.

Aracın mutat koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsüne 6 bin 520,35 TL para ve 10 ceza puanı, seyir halindeyken araçtan vücutlarını dışarı çıkararak seyahat eden her iki yolcuya da ayrı ayrı 4 bin 346,90 TL’lik para cezası kesildi.