Girne’de tedavüle sahte ABD doları sürerek sahtekarlıkla para ve mal temin eden 44 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, A.Ç.(E-44) dün saat 17.30 sıralarında satın aldığı ürünleri ödemek için Girne’de faaliyet gösteren bir işletmeye sahte olduğuna inanılan PB91652719 ve KH62017538C seri numaralı 2 tane 100’lük ABD doları verdi.

Sahtekarlıkla mal ve 3 bin 200 TL para üstü temin eden A.Ç. olayın polisin bilgisine gelmesiyle tespit edildi.

Söz konusu şahsın Girne’de kaldığı otel odasında yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan PC17067618A, MF84512691C, KH62016146C, PB91654184A, HE71360436L, KH62021838C, KH62020283C, KH62021917C ve KH62017686C seri numaralı 9 tane 100’lük ABD doları daha bulunarak emare olarak alındı. A.Ç. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Öte yandan polis, dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz 8 kişiyi tutuklayarak aleyhlerine yasal işlem başlattı.