Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “çek sahteleme, tedavüle sürme ve müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklanan Mehmet Sürer bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İlyas Güney mahkemede olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde bulunan faaliyet gösteren "Eviş Investment LTD" isimli işletmede çalışan Mehmet Sürer’in şirkete ait Ziraat Bankasına ait boş çek yaprağını sirkat ettikten sonra, aranan bir şahıs adına 600,000 TL yazıp imza ederek çeki sahtelediğini söyledi.

Polis, zanlının çeki yazmış olduğu şahsın yönlendirmesiyle başka bir şahsa vererek, tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının konu parayı sanal bet işi yapmak için kullandığını ancak anlaştığı kişilerin yazılımın sorunlu olduğunu söylemesi üzerine işin iptal edildiğini aktardı. Polis aranan şahıslar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.